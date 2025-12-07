بلباو ينهي سيطرة أتلتيكو بعد انتظار عامين

أوقف فريق أتلتيك بلباو الأول لكرة القدم سلسلة هزائمه في الدوري الإسباني أمام نظيره أتلتيكو مدريد، التي امتدت ثلاث مبارياتٍ متتالية، وأسقط ضيفه العاصمي بهدفٍ دون ردٍّ، مساء السبت، على ملعب سان ماميس في إقليم الباسك، لحساب الجولة الـ 16 من «لا ليجا».

وخطف بلباو الانتصار بفضل هدفٍ متأخرٍ، سجَّله الجناح الإسباني أليكس بيرينجير في الدقيقة 85 من المباراة.

وخسر الفريق الباسكي مواجهاته الثلاث السابقة لهذا الفوز أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، فيما حقق للتوّ أول انتصاراته على الفريق العاصمي ضمن البطولة منذ تغلبه عليه 2ـ0 بتاريخ 16 ديسمبر 2023، أي قبل عامين كاملين.

ورفع الفوز رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد أتلتيكو مدريد، رابع الترتيب، عند 31 نقطة بعد خسارته آخر مباراتين أمام برشلونة وبلباو.

ووسعت هذه الهزيمة الفارق بين أتلتيكو، وبرشلونة، متصدر الترتيب، إلى تسع نقاطٍ.