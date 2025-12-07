صلاح: أحبطوني.. وليفربول تخلى عني.. والأمور واضحة

وجّه النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الأول لكرة القدم، انتقادًا لاذعًا إلى مدربه الهولندي أرنه سلوت عبر تصريحٍ ناري عقب التعادل أمام ليدز يونايتد 3ـ3، مساء السبت، ضمن الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي، في خطوةٍ تعكس قرب نهاية مسيرته الأسطورية بقميص «الحمر».

وقال الدولي المصري إنَّه يشعر بأنه «خُذل» من قِبل النادي بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في المباريات الثلاث الأخيرة، ملمِّحًا إلى أن المباراة المقررة الأسبوع المقبل أمام برايتون قد تكون الأخيرة له مع بطل إنجلترا قبل الرحيل عبر نافذة الانتقالات الشتوية.

ويغادر صلاح بعد مباراة برايتون للالتحاق بمنتخب بلاده للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا في المغرب.

وقال صلاح للصحافيين في المنطقة المختلطة بملعب إيلاند رود: «أنا محبط جدًّا جدًّا. لقد قدمت الكثير لهذا النادي على مر السنين، خاصَّةً الموسم الماضي».

وأضاف: «الآن أنا جالسٌ على مقاعد البدلاء، ولا أعرف لماذا. يبدو أن النادي تخلى عني. هذا هو شعوري. أعتقد أن الأمر واضحٌ جدًّا أن هناك من أراد أن أتحمل كل اللوم».

وتابع: «تلقيت كثيرًا من الوعود في الصيف، وحتى الآن أنا على مقاعد البدلاء منذ ثلاث مباريات، لذا لا يمكنني القول إنهم أوفوا بوعودهم. قلت مرارًا من قبل إن علاقتي بالمدرب كانت جيدةً، وفجأةً لم تعد هناك أي علاقةٍ. لا أعرف لماذا، لكن كما أراه، يبدو أن هناك مَن لا يريدني في النادي».

وأردف ثالث أفضل هداف في تاريخ ليفربول بـ 250 هدفًا، قائلًا: «هذا النادي، سأظل دائمًا أدعمه. أطفالي سيدعمونه دائمًا. أنا أحب النادي كثيرًا، وسأظل كذلك. اتصلت بوالدتي أمس. أنتم لا تعرفون إن كنت سأشارك أم لا، لكنني كنت أعرف».

وأوضح: «أمس قلت لوالديّ: تعالوا إلى مباراة برايتون. لا أعرف إن كنت سأشارك أم لا، لكنني سأستمتع بها».

وتابع: «في رأسي، سأستمتع بتلك المباراة لأنني لا أعرف ما الذي سيحدث الآن. سأكون في أنفيلد لأودع الجماهير، وأذهب إلى كأس إفريقيا. لا أعرف ما الذي سيحدث عندما أكون هناك».

ويعاني صلاح وليفربول خلال الفترة الأخيرة، إذ فاز الفريق مرةً واحدةً في آخر ست مبارياتٍ على جميع الأصعدة، وتراجع إلى المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق عشر نقاطٍ عن أرسنال المتصدر.

ولم يشارك اللاعب المصري في الجولات الثلاث الأخيرة إلا بديلًا لمدة شوط واحد أمام سندرلاند خلال المباراة قبل الماضية.