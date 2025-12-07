السعوديون والمغاربة بين تحدي العرب وجائزة الابتكار

يقف السعوديون الإثنين أمام يومٍ استثنائي يتوزّع فيه الترقّب بين الدوحة وجدة، ففي الوقت الذي يخوض فيه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهة حاسمة أمام المغرب في بطولة كأس العرب على ملعب لوسيل، تتجه الأنظار في جدة إلى سباقٍ لا يقل إثارة، يخوض خلاله المبتكر السعودي حواس الشمري تحديًا مثيرًا بعد تأهله إلى المرحلة قبل الأخيرة من محطات التنافس على جائزة الابتكار العالمية في المياه GPIW 2025 .

ويشارك في التحدي أكثر من 2500 مبتكر من نحو 119 دولة حول العالم، مع اقترابه من الوصول للمرحلة النهائية التي تشهد الإعلان عن الفائزين بجوائزها، ضمن مؤتمر الابتكار في استدامة المياه الذي ينطلق الإثنين في مدينة جدة.

وبينما يترقب عشّاق الرياضة نتيجة المواجهة الكروية، يستعد قطاع الابتكار لاستحقاق عالمي تمثل فيه السعودية بمرشحها الوحيد، ضمن المتأهلين للمرحلة قبل النهائية وعددهم 36 مبتكرًا من 22 دولة يأتي من ضمنهم المغربي عز الدين الحصوني من جامعة محمد الخامس في الرباط كمنافس مرشح للجائزة.

وتعد هذه النسخة الثالثة من الجائزة الأوسع والأكثر تنافسية منذ تأسيسها، وشهدت هذا العام أعداد مشاركات مضاعفة من مختلف القارات، تمثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل من الأمريكيتين، وبلجيكا وإيرلندا وإسبانيا وبريطانيا وتركيا من أوروبا، والصين واليابان وسنغافورة وإيران من آسيا، إضافة إلى المغرب من إفريقيا وأستراليا من أوقيانوسيا، في مشهد يعكس المكانة الدولية التي بلغتها الجائزة.

ويخوض الشمري سباقه الابتكاري في مسار تحسين جودة المياه وإعادة الاستخدام، أحد ستة مسارات رئيسة تشمل تقنيات التحلية، معالجة المياه، جودة المياه، إعادة الاستخدام، الحوكمة، والتقنيات الذكية. وتضمّ المشاريع النهائية حلولًا تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والحد من الفاقد، ورفع كفاءة المعالجة ما يجعل المنافسة في نسخة 2025 الأكثر ثراءً وتعقيدًا.

وقال الشمري: «يشرفني أن أكون المبتكر السعودي الوحيد ضمن القائمة النهائية للجائزة العالمية، وأسأل الله أن أحقق الفوز وأن أمثل وطني على الوجه الذي يليق به».

وتتولى لجنة تحكيم دولية تقييم المشاريع وفق أعلى المعايير العلمية من حيث مستوى الابتكار وقابلية التطبيق والأثر المستدام، ما يزيد من صعوبة الفوز، ويعزز القيمة العلمية للجائزة التي حققت نموًا لافتًا مقارنةً بـ 540 متقدمًا من 56 دولة في 2024، و105 من 22 دولة في 2023.

ومع بدء العدّ التنازلي للحظة الحسم، تتجه الأنظار إلى منصة الإعلان في الريتز كارلتون جدة، وإلى ملعب لوسيل في الدوحة، حيث يطمح السعوديون إلى صدارة مزدوجة.. انتصارٌ للأخضر في البطولة العربية… وفوزٌ لحواس الشمري في ميدان الابتكار العالمي.