مجهول يشتري ساعة كوبولا بـ 11 مليون

بيعت ساعة يد من مجموعة مقتنيات المخرج السينمائي الأمريكي فرانسيس فورد كوبولا بسعر قياسي في مزاد جرى في نيويورك، حسبما قالت دار مزادات فيليبس، الأحد.

واشترى مزايد مجهول عبر الهاتف ساعة «إف. بي. جورن إف. إف. سي بروتوتايب» مقابل 10.8 مليون دولار.

وذكرت دار فيليبس أن هذا كان أعلى سعر تم تحقيقه على الإطلاق في مزاد لساعة يد من صانع الساعات السويسري إف. بي. جورن. كما كان رقمًا قياسيًا عالميًا في مزاد لساعة صنعتها شركة تصنيع مستقلة. وكان التقدير الأولي للسعر مليون دولار.

وتلقى مخرج فيلم «العراب»، البالغ من العمر 86 عامًا، الساعة البلاتينية في عام 2021 من صانع الساعات فرانسوا بول جورن.

وعرض كوبولا الحائز على جائزة الأوسكار - الذي أخرج أيضًا فيلم «القيامة الآن» - سبع ساعات فاخرة من مجموعة مقتنياته الخاصة في المزاد الذي استمر على مدى يومين.

وفي مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، أشار كوبولا إلى ضائقة مالية كسبب لبيع المقتنيات.

يذكر أن كوبولا استثمر أكثر من 100 مليون دولار في مشروعه المفضل الذي طالما اعتز به «ميجالوبوليس»، لكن الفيلم الذي صدر عام 2024 فشل وحقق جزءًا ضئيلًا فقط من التكاليف.