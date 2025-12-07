رودريجز: الأخضر لن يلعب مواجهة تجريبية

كشف الفرنسي فرانسوا رودريجز، المدرب المساعد للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الأحد، عن أن الأخضر لن يخوض مباراة تجريبية ضد المغرب في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العرب، الإثنين، بعد ضمان التأهل إلى دور الثمانية.

وضمنت السعودية التأهل إلى دور الثمانية، إذ تتصدر المجموعة الثانية بست نقاط من انتصارين، فيما يحتل المغرب المركز الثاني برصيد أربع نقاط، مقابل نقطة واحدة لعُمان في المركز الثالث، وتتذيل جزر القمر الترتيب دون رصيد.

وقال رودريجز الذي يتولى تدريب السعودية أثناء وجود مواطنه هيرفي رينارد في الولايات المتحدة لحضور قرعة كأس العالم، للصحافيين «ستكون مباراة قوية، لدينا مجموعة من اللاعبين الشبان القادرين على لعب أي مباراة صعبة، من سيلعب لن يلعب مباراة تجريبية».

وأضاف «هناك أهداف مختلفة، ومن سيشاركون في التشكيلة الأساسية الإثنين سيحاولون الظهور بأفضل صورة من أجل الحصول على فرصة للعب في كأس العالم».

وعلى الرغم من أن السعودية ضمنت التأهل إلى دور الثمانية، فإنها قد تفقد صدارة المجموعة إذا خسرت من المغرب الذي سيكفيه التعادل للتأهل.

وقال رودريجز «نحترم منتخب المغرب بكل تأكيد، وهو فريق قوي، وكل لاعب «في فريقنا» سيلعب بكل جهد وتركيز واحترام».

وأضاف «ضمننا التأهل للدور المقبل، والمغرب لديه فرصة كبيرة للتأهل، وأعتقد أنه لا يزال لدينا بعض الوقت لوضع الخطة والتشكيلة، لكن لدينا لاعبون جاهزون للعب أمام المغرب».

وقد يفكر رينارد الذي سيقود اللقاء، في إراحة بعض اللاعبين بعد ضمان التأهل، لكن رودريجز قال إنه سيتم تقييم الوضع.

وأضاف «كل اللاعبين لديهم فرصة للعب، لدينا مجموعة متنافسة، وكل مباراة لها خطة مختلفة».

وأكمل «نعرف أن لدينا مباراة قوية الإثنين، سنقيم مع الطاقم الطبي إذا ما كان هناك لاعبون يحتاجون إلى راحة، لكننا نعمل بهدوء وكل شيء يسير على ما يرام».