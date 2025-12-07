الطير: الثعلب كاشفنا.. ولا تقسوا على حمد الله

انطلق حسن الطير من نادي الرجاء البيضاوي عام 2000 ولعب له خمسة مواسم، ثم انتقل 2005 إلى نهضة بركان الذي يلعب في الدوري المغربي الدرجة الثانية، وتمكن خلاله من الحصول على لقب هداف دوري الدرجة الثانية بـ16 هدفًا.

وفي موسم 2009ـ2010 خاض اللاعب المولود في الوليدية، 12 ديسمبر 1982، تسع تجارب احترافية مع الإمارات الإماراتي، وسجل له أربعة أهداف، ثم عاد إلى فريقه الأم الرجاء البيضاوي، حيث لعب له من 2010 إلى 2012 قبل أن يحترف في الشعلة السعودي، وقدم معه مستوى لافتًا، حيث سجل 22 هدفًا 47 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين.

ولعب الطير أيضًا مع الرائد السعودي ليعود 2015 إلى الدوري المغربي من باب الجيش الملكي.

الطير يتحدث في هذا الحوار مع «الرياضية» عن أكثر من جانب، إضافة إلى المنتخب المغربي قبل مواجهة الأخضر السعودي، الإثنين، في كأس العرب..

01

بداية.. كيف تقيم مجموعة المغرب في كأس العرب؟

المجموعة التي وقع فيها منتخب المغرب بالبطولة العربية صعبة، خاصة أنها تضم السعودية ومدربها هيرفي رينارد «الثعلب» يعرف خبايا الكرة المغربية وكلا المنتخبين قويان ويرغبان بالفوز، وهما أكثر جاهزية للذهاب للدور الثاني.

02

ما الفوائد المكتسبة لمنتخب المغرب من المشاركة بكأس العرب؟

هي بطولة جيدة بالنسبة لمنتخب المغرب، وتمتاز بكونها بطولة قوية،وتضم منتخبات أساسية، خاصة تونس، الذي يضم مجموعة لاعبين يعتمد عليهم سامي طرابلسي بالبطولة الإفريقية، كذلك المنتخب القطري والعراقي والإماراتي والجزائر والمغرب والسعودية، والمنافسة قوية.

03

توقعاتك لمنتخب المغرب بعد التعادل مع عمان وقبل مواجهة الأخضر الإثنين؟

أتوقع لمنتخب المغرب الذهاب إلى أبعد نقطة في البطولة، فالمنتخبات المغربية بجميع مراحلها السنية عندما تشارك في أي بطولة تستهدف اللقب، والجمهور المغربي لا يقبل إلا بالفوز في البطولات، وهذه فرصة للاعبين، مثل حمد الله، والبركاوي، وبنشرقي، ليثبتوا أنفسهم.

04

هناك من ينتقد استدعاء عبد الرزاق حمد الله إلى المنتخب المغربي؟

أتمنى ألّا نقسو على عبد الرزاق حمد الله، لأن الطريقة التي لعب بها المنتخب بمونديال قطر لم تخدمه، ولا تليق به، فهو مهاجم صندوق، وحمد الله لم يأخذ حقه بالكامل مع المنتخب، وكأس العرب فرصته ليثبت أنه يستحق الوجد مع القائمة الدولية.

05

بالمناسبة.. كيف ترى مستوى حمد الله في الدوري السعودي؟

عبد الرزاق حمد الله يلعب بالدوري السعودي بإيقاع عالٍ ومرتفع جدًا، وهذا أفضل للمنتخب المغربي من أي لاعب مغربي محترف بنادٍ فرنسي متوسط المستوى.

06

برأيك.. هل يمتلك المنتخب التجانس المطلوب لتحقيق اللقب؟

نعم على الرغم من أنه تم تشكل المنتخب المغربي أخيرًا، إلا أن مدربه طموح، وله تجربة بكأس إفريقيا، ولديه مجموعة من اللاعبين المحليين الذين شاركوا معه، إضافة للاعبين ذي خبرة، وأعتقد أن فيه تجانس.

07

اللاعب المغربي احترف خارجيًا على عكس السعودي.. كيف تعلق؟

اللاعب السعودي ليس بحاجة للاحتراف، فلديه دوري عالمي يضم نجومًا كبارًا، وإيقاع الدوري السعودي عالٍ ومرتفع، ومن أفضل الدوريات العالمية.

08

لاعب سعودي تمنيت وجوده مع الأخضر؟

مد الله العليان، وأيضًا سلمان الفرج، تمنيت أن يستمرا مع المنتخب، وأن يستفيد المدرب هيرفي رينارد من خبرتهما.

09

من اللاعب السعودي الأقرب إليك؟

محمد البريك، وعبد الرحمن البركة.