جيسوس يبعد ماني ومران عن النصر

استبعد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، الجناح السنغالي ساديو ماني، الأحد، من المعسكر المقرر تنظيمه في أبو ظبي العاصمة الإماراتية، وفق حساب «الرياضية عاجل» على منصة «إكس».

وبيّن حساب «الرياضية» أن القرار يهدف إلى إراحة النجم السنغالي قبل انضمامه إلى منتخب بلاده المشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.

وشملت قائمة المعسكر كلًا من البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه جواو فيليش، والبرازيليين بينتو ماثيوس، أنجيلو جابرييل، ويسلي تكسيرا، والإسباني إينيجو مارتينيز، والفرنسيين كينجسلي كومان، محمد سيماكان، والكرواتي مارسيلو بروزوفتيش، مبارك البوعينين، سلطان الماس، سالم النجدي، سعد الناصر، سلطان الغنام، نادر الشراري، عبد الرحمن غريب، أبكر خبراني وهارون كمارا.

من جهة أخرى، بيّن لـ«الرياضية» مصدر خاص، أن الاستبعاد طال سامي النجعي، وعبد الملك الجابر، بهدف مواصلة برنامجهما التأهيلي في مقر النادي، وكذلك سعد حقوي، الذي تجددت إصابته في العضلة الخلفية، ومحمد مران لعارض صحي.

وكان لاعبو النصر، خضعوا صباح الأحد لتدريب أخير في الرياض شمل تقوية العضلات في صالة الإعداد البدني ومن ثم أجروا تدريبًا لياقيًا داخل المستطيل الأخضر، وذلك قبل المغادرة إلى المطار استعدادًا للسفر إلى الإمارات.

ويدشن القطب العاصمي معسكره الأحد، الذي يستمر حتى 11 ديسمبر الجاري، على أن يختتمه بمواجهة تجريبية أمام الوحدة الإماراتي، في العاشر من الشهر ذاته.

ويستأنف النصر «المتصدر» مبارياته في دوري روشن السعودي بلقاء النجمة ضمن الجولة العاشرة 21 ديسمبر.