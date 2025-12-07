الأخضر المونديالي.. الانطلاقة من مسرح الهلال والريال

يعد «هارد روك» مسرح مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الأولى في نهائيات كأس العالم 2026، أمام أوروجواي 16 يونيو المقبل، ملعب متعدد الأغراض يقع في ميامي بولاية فلوريدا، وهو معقل فريق ميامي دولفينس في دوري كرة القدم الأمريكية.

واستضاف الملعب الذي يتسع إلى 65 ألف متفرج وافتتح 1987 مباراة الهلال وريال مدريد الإسباني، ضمن مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية الصيف الماضي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وينتقل الأخضر السعودي بعد مباراته الأولى من ولاية فلوريدا إلى مدينة أتالانتا، حيث يستضيف ملعب مرسيدس بنز مواجهته أمام إسبانيا، 21 يونيو المقبل.

ويعد مرسيدس بنز ملعب متعدد الأغراض تم تأسيسه في أتالانتا ويتسع إلى نحو 75 ألف متفرج وافتتح رسميًا في 2017، ويستخدم في مباريات كرة القدم الأمريكية.

وبعد لعب المباراة الأولى في فلوريدا والثانية في أتالانتا، ينتقل الأخضر إلى مسرح «إن آر جي» في هيوستن، حين يخوض اللقاء الثالث أمام منتخب الرأس الأخضر 27 يونيو على ملعب متعدد الاستخدام سعته 72 ألف متفرج وافتتح 2002.