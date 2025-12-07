آل سعد: نقلت فردية بـ 17 مليونا إلى الصياهد

يقضي تركي بن فهد آل سعد، المختص بنقل الفرديات المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، 12 ساعة يوميًّا برفقة شقيقه الأصغر، أمام البوابة الخاصة بمخيمات المُلاك، من أجل الحصول على اتفاق نقل المطايا بعد مشاركتها في الحدث الكبير.

وكشف لـ«الرياضية» آل سعد عن أعلى مطيّة نقلها منذ بدئه هذه المهنة، وقال: «نقلت فردية تتجاوز قيمتها 17 مليون ريال من حائل إلى الصياهد شرق شمال الرياض مقر المهرجان، وكان مالكها يُتابع معي لحظة بلحظة، وذلك عن طريق الكاميرات التي وضعتها دخل شاحنتي»، مؤكدًا أن هذه الشحنة تُعد الأصعب بالنسبة له، التي تقاضى مقابلها 6 آلاف ريال.

وطالب الشاب، البالغ من العمر 20 عامًا، مُلاك الإبل المشاركين في المهرجان السنوي بتقديم الدعم له ولأقرانه، مشيرًا إلى أنه تفرغ تمامًا لهذه المهمة. وأضاف: «تفرغت تمامًا للعمل في نقل المطايا داخل وخارج السعودية، ونحتاج إلى دعم الملاك في هذا المجال من خلال منحنا الفرصة لنقل الفرديات أثناء وبعد مهرجان الملك عبد العزيز للإبل».

ويحظى مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته العاشرة باهتمام كبير من قبل محبي الإبل وجماهيرها، الذين يتنافسون سنويًّا في أشواطه المتنوعة وعلى جوائزه المليونية.