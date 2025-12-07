الاتحاد ينطلق في دبي.. ويترقب الاختبار

يدشن لاعبو فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مساء الأحد، معسكرهم الخارجي الذي ينظم في مدينة دبي الإماراتية، تزامنًا مع فترة التوقف الجارية بسبب ارتباط المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، ان معسكر الفريق الجداوي الذي يستمر إلى 14 ديسمبر الجاري، سيشهد حضور جميع اللاعبين الأجانب والمحليين، عدا الدوليان عبدالرحمن العبود، وصالح الشهري، المنظمين في قائمة الأخضر.

وأشار المصدر إلى أن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق، سيركز على رفع المعدل اللياقي، على فترتين صباحية ومسائية، على أن يتم الإعلان خلال اليومين المقبلين عن المواجهة التجريبية التي سيخوضها الفريق في المعسكر.

ويشارك الاتحاد في ثلاث بطولات الموسم الجاري، إذ يحتل المرتبة السابعة في دوري روشن السعودي، برصيد 14 نقطة، والمركز الثامن في دوري أبطال آسيا للنخبة بست نقاط، وتأهل إلى نصف نهائي مسابقة كأس الملك.