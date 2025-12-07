في جدة.. بيلوفسكي يخطف لقب «فورمولا 4»

توَج الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، محافظ جدة، البريطاني كيت بيلوفسكي بطلًا لبطولة أرامكو السعودية لـ«الفورمولا 4» لعام 2025، ضمن فعاليات موسم جدة.

وحسبما أوضحته وكالة الأنباء السعودية، الأحد، شهدت حلبة كورنيش جدة إسدال الستار على منافسات السباق الثاني والأخير من الجولة الختامية للبطولة، المنظم من شركة التوكيلات موتورسبورت، وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وسط مشاركة 14 سائقًا وسائقة يمثلون ثمانية فرق.

وخطف السعودي عبد الله كامل من فريق أستوب الأضواء المركز الثالث، ليصعد بذلك إلى منصة التتويج للمرة الأولى في مسيرته.

ولدى السيدات، جاءت كل من البريطانية رايتشل روبرتسون، والبلجيكية تيبو رامايكرز في المركزين الرابع والخامس تواليًا.