الأهلي يعاود الركض قبل الرجاء

يعود لاعبو فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مساء الأحد، إلى التدريبات الجماعية، بمقر النادي في جدة، بعد نهاية إجازة 7 أيام تزامنًا مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر أن الألماني ماتياس يايسله، سيركز على رفع المعدل اللياقي خلال الفترة المقبلة، مع إجراء بعض المناورات، على أن يدخل تجريبية أمام الرجاء المغربي 12 ديسمبر الجاري في جدة.

ويحتل فريق الأهلي المرتبة الرابعة في دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، ويقف على المرتبة الرابعة أيضًا في دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 10 نقاط، ويواجه الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في فبراير المقبل.