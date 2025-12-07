إماراتيان يجهزان الاتحاد في دبي

يخوض فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مباراتين تجريبيتين حلال معسكره الجاري في مدينة دبي الإماراتية، حسبما كشف عنه النادي، الأحد.

ويلعب الفريق الجداوي اللقاء التجريبي الأول، الأربعاء المقبل، عندما يواجه بالم سيتي الإماراتي «درجة ثانية»، وبعدها يلاقي جلف يونايتد الإماراتي «درجة أولى»، الأحد المقبل.

ويستمر المعسكر الخارجي للفريق الاتحادي الذي انطلق الأحد في دبي حتى 14 ديسمبر الجاري بمشاركة جميع اللاعبين الأجانب والمحليين، عدا الثنائي الدولي عبد الرحمن العبود وصالح الشهري، بسبب مشاركتهما مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب 2025.

وتنتظر الاتحاد العديد من التحديات بعد العودة من فترة التوقف المتزامنة مع مشاركة الأخضر في بطولة كأس العرب، إذ يلعب 4 مباريات خلال ديسمبر الجاري، بدايتها أمام مضيفه الحزم 20 من الشهر الجاري ضمن عاشر جولات دوري روشن السعودي، وبعدها بثلاثة أيام يستقبل ضيفه ناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومن ثم يستضيف الشباب 27 من الشهر الجاري لحساب الجولة الـ11 من الدوري، قبل أن يحل ضيفًا على نيوم في 31 منه ضمن الجولة الـ 12 من الدوري.

ويحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 14 نقطة في ترتيب الدوري، بينما يأتي سابعًا بـ6 نقاط في دوري أبطال آسيا للنخبة.