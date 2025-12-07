الفيحاء يتعادل مع الظفرة بـ «تشكيلتين»

تعادل فريق الفيحاء الأول لكرة القدم مع نظيره الظفرة الإماراتي 1ـ1 في المواجهة التجريبية التي جرت، الأحد، ضمن معسكره الإعدادي في مدينة العين الإماراتية.

وسجل منصور البيشي هدف الفيحاء في الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب مركز الفرسان الرياضي الدولي.

وخاض «البرتقالي» المباراة بتشكيلتين مختلفتين، اذ بدأها بقائمةٍ ضمَّت البنمي أورلاندو موسكيرا، حارس المرمى، الفنزويلي ميكيل فيلانويفا، الإنجليزي كريس سمولينج، محمد البقعاوي، أحمد بامسعود، الغيني ألفا سيميدو، منصور البيشي، القبرصي ستيليانوس فرونتيس، ريان المطيري، صبري دهل، ومالك العبد المنعم.

أما تشكيلة الفريق في الشوط الثاني، التي اعتمدها مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل، فتألفت من سطام الشمري، حارس المرمى، مخير الرشيدي، زياد الصحفي، عبد الرحمن العنزي، خالد الرماح، راكان الكعبي، نواف الحارثي، علي الحسين، عمار الخيبري، عبد الله الجوعي، والكونغولي سيلفر جانفولا.

كذلك أجرى المدرب البرتغالي تغييراتٍ عدة خلال مجريات المباراة، إذ أشرك سطام الشمري، وعبد الرؤوف الدقيل، والفرنسي جيريمي كونان، ومحمد الدويش.

ويستأنف الفيحاء مشواره في دوري روشن السعودي بعد فترة التوقف، 21 ديسمبر الجاري، عندما يستقبل ضيفه نيوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة العاشرة.