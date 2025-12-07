في كل صناعة تمر بلحظة مفصلية… لحظة تنتقل فيها من «الخبرة» إلى «العلم»، ومن الممارسة اليومية إلى البناء الاستراتيجي. والرياضة اليوم تعيش هذه اللحظة بامتياز. لم تعد القرارات تُتخذ بالانطباعات، ولا الاستثمارات تُبنى على توقعات عامة، بل ظهرت علوم جديدة تعيد تعريف قيمة النادي، وتفسّر سلوك الجمهور، وتقيس أثر اللاعب، وتحول المنافسة من لعبة إلى اقتصاد.

هذه العلوم ليست ترفًا، وليست موضة عابرة… بل أدوات حقيقية تتعامل معها كبرى الأندية والشركات وصناديق الاستثمار بوصفها لغة جديدة لصناعة الرياضة. لغة تشبه أسواق المال في عمقها، وتشبه الإعلام في تأثيرها، وتشبه التكنولوجيا في سرعتها.



أول تلك العلوم هو علم اقتصاد الجماهير نحن أمام مرحلة أصبح فيها المشجع أصلًا ماليًا له قيمة عمرية تُبنى عبر المحتوى، كالبرامج الرقمية، التجارب، والولاء. لذلك، لم يعد السؤال: كم عدد المشجعين؟ بل ما قيمة كل مشجع؟ وما معدل تفاعله؟

نموذج مانشستر سيتي مثال واضح؛ 70% من نموه التجاري لم يأتِ من البطولات، بل من تحويل جمهوره العالمي إلى مجتمع رقمي يُباع له المحتوى والمنتجات والخدمات.

العلم الثاني هو هندسة القيمة التجارية للاعب. اللاعب اليوم ليس عقدًا وراتبًا، بل منصة اقتصادية متكاملة. تعتمد قيمته على الأداء، والظهور الرقمي، والتفاعل، وشبكة العلامات التجارية التي ترتبط به.

صفقة كريستيانو رونالدو مثال دراسي عالمي: صُنعت كنموذج متكامل لرفع قيمة دوري، وتعزيز القوة الناعمة، وخلق عائد تجاري يتجاوز المستطيل الأخضر. اللاعب أصبح محرّك اقتصاد وليس مجرد هدّاف.

العلم الثالث هو اقتصاد المحتوى الرياضي. هذا العلم لم يعد تابعًا للرياضة، بل أصبح جزءًا من بنيتها الأساسية. فالأندية اليوم ليست فرقًا فقط، بل هي شركات إعلامية تنتج آلاف المقاطع سنويًا، وتخلق مجتمعات رقمية تدرّ أرباحًا تفوق أحيانًا عوائد الحضور الجماهيري.

انظر إلى اليوتيوب والنتفلكس الرياضية، أو إلى الأندية التي تملك استوديوهات إنتاج داخلي… الرياضة أصبحت تُباع كقصة قبل أن تُباع كتذكرة.

العلم الرابع هو علوم التجارب الرياضية. المباراة لم تعد 90 دقيقة، بل تجربة تمتد قبلها وبعدها، وتشمل السياحة، المأكولات، الفعاليات، التقنيات، والمرافق.

لهذا أصبحت بعض البطولات تساوي مليارات لأنها تحوّلت إلى منصات سياحية – اقتصادية، لا إلى مباريات فقط. كأس العالم مثال، والفورمولا 1 مثال أوضح، والسعودية اليوم تصنع نموذجها الخاص في هذا المسار.

العلم الخامس هو التحليلات الضخمة واتخاذ القرار الرياضي. القرارات التي كانت تُبنى على وجهة نظر أصبحت اليوم تُتخذ عبر نماذج رياضية دقيقة: التنبؤ بالإصابات، تقييم العقود، تحليل جودة اللاعب، وحتى توقع العوائد التجارية لكل قرار إداري.

أندية مثل ليفربول وبرينتفورد بنت صعودها على هذا العلم وحده.

عندما تجتمع هذه العلوم، يتشكل لدينا مفهوم جديد اسمه: الاستثمار الرياضي الحديث؛ استثمار يعتمد على المعرفة قبل رأس المال، وعلى اللغة الرقمية قبل لغة النتائج، وعلى بناء السوق قبل شراء اللاعب.

المرحلة القادمة ليست مرحلة من يملك أكبر ميزانية… بل من يملك أكبر فهم للسوق، وأعمق معرفة بالعلوم الجديدة، وقدرة على تحويل النادي إلى منصة اقتصادية تستثمر في الجماهير، في اللاعبين، في المحتوى، وفي التجربة.

هذه هي الرياضة الحديثة:

لعبة تُدار بالعلم،

وتُموّل بالاستثمار،

وتُبنى بالمستقبل…

لا بالصدفة ولا بالعاطفة.