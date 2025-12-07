التعاون يخسر تجربة الدحيل

خسر فريق التعاون الأول لكرة القدم أمام نظيره الدحيل القطري بنتيجة 0ـ1، الأحد، في أولى مواجهاته التجريبية خلال معسكره الجاري في الدوحة، العاصمة القطرية، ضمن استعداداته خلال فترة التوقف.

واعتمد البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب «سكري القصيم»، على تشكيلتين خلال اللقاء، إذ لعب الشوط الأول بقائمة مكوَّنة من البرازيلي مايلسون دوس سانتوس، حارس المرمى، محمد محزري، البرازيلي أندريا جيروتو ومواطنيه فيكتور هوجو وفلافيو دا سيلفا، محمد الدوسري، متعب المفرج، الفرنسي رومان فيفر، محمد الكويكبي، سلطان مندش، والكولومبي روجر مارتينيز.

وفي الشوط الثاني، دفع المدرب البرازيلي بتشكيلة ضمت عبد القدوس عطية، حارس المرمى، بسام الحريجي، السنغالي مصطفى سيمبيني، راكان الفهيد، إبراهيم الشعيل، عبد الإله هوساوي، أحمد باحسين، عبد الملك العتيق، محمد العقل، الإكوادوري كريستوفر زامبرانو، وعبد الفناح آدم.

ويستمر معسكر الفريق القصيمي في الدوحة حتى 12 ديسمبر الجاري، وتعقبه مرحلة أخيرة من التحضيرات على ملعب النادي قبل مواجهة الهلال في الـ19 من الشهر الجاري على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعوي.

ويحتل التعاون المركز الثالث برصيد 22 نقطةً، جمعها من سبعة انتصارات مقابل تعادل، وخسارة وحيدة بعد إسدال الستار على منافسات الجولة التاسعة من الدوري.