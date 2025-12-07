الأهلي يبقي ميندي موسمين

توصلت إدارة شركة نادي الأهلي إلى اتفاق مع السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، على تمديد عقده لمدة موسمين حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مفاوضات تجديد عقد الحارس الدولي اتسمت بالمرونة العالية والسلاسة، في ظل الرغبة المتبادلة بين اللاعب وإدارة النادي الغربي للمحافظة على المكتسبات والبحث عن تحقيق الاستقرار في المنافسات المقبلة التي يخوضها الفريق.

وينتظر أن يعود حارس المرمى السنغالي خلال اليومين المقبلين من الإجازة التي منحها الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق الأهلاوي للاعبيه بعد فترة توقف الدوري المتزامنة مع مشاركة المنتخب السعودي الأول في بطولة كأس العرب في قطر، وقبل أن ينضم إلى زملائه الدوليين ودخول معسكر منتخب بلاده المشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها المغرب.

يأتي ذلك تأكيدًا لما أشارت إليه «الرياضية» في 15 نوفمبر الماضي حينما عنونت «الأهلي يفتح ملف ميندي»، وكشفت في تفاصيل الخبر نقلًا عن مصادر خاصة أن إدارة الأهلي فتحت ملف تجديد عقد السنغالي إدوارد ميندي، قائد وحارس مرمى الفريق الأول، مشيرة أن الإدارة الأهلاوية بدأت التواصل مع وكيل أعمال اللاعب لمعرفة رغبته وطلباته قبل الدخول في مفاوضات رسمية معه بشأن تمديد عقده، الذي ينتهي الصيف المقبل، طبقًا للمصادر ذاتها، مضيفة أن ميندي أبدى رغبةً مبدئيةً في الاستمرار مع الفريق الجداوي، ولا يمانع تجديدَ عقده.

وانضم ميندي البالغ من العمر 33 عامًا إلى الأهلي صيف 2023 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي لمدة ثلاثة أعوام تنتهي في 30 يونيو 2026.

وحمي الحارس السنغالي عرين الفريق الأهلاوي في 92 مباراة بمختلف المسابقات، واهتزت شباكه 94 مرة، وحقق «كلين شيت» 39 مرَّةً، وأسهم بشكل كبير في تتويج فريقه بلقبين، أحدهما دوري أبطال آسيا للنخبة، والآخر كأس السوبر السعودي.