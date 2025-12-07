تونس تنتصر والكأس تخسر الوصيف

غادر المنتخب التونسي الأول لكرة القدم كأس العرب في قطر من مرحلة المجموعات على الرغم من فوزه 3ـ0 على المنتخب المضيف، مساء الأحد، ضمن ثالث جولات المجموعة الأولى.

ورفع وصيف النسخة السابقة عدد نقاطه إلى أربعٍ من فوزٍ، وتعادلٍ مقابل هزيمةٍ، ومع ذلك أخفق في الوصول إلى دور الثمانية بعد تعادل منتخبَي سوريا وفلسطين في الوقت ذاته دون أهدافٍ، وتأهلهما معًا عن المجموعة برصيد خمس نقاطٍ لكلٍّ منهما، فيما اكتفى «العنابي» بنقطةٍ وحيدةٍ من أصل تسعٍ.

وأحرز محمد علي بن رمضان، لاعب الوسط، أول وثالث أهداف «نسور قرطاج» في الدقيقتين 16 و90+4، وبصم المدافع ياسين مرياح على الهدف الثاني «62»، قبل أربع دقائق من طرد زميله المهاجم سيف الجزيري ببطاقة صفراء ثانية.

وبمجرد انطلاق صافرة النهاية، تبدَّد أمل لاعبي المدرب التونسي سامي الطرابلسي في الانتقال إلى ربع النهائي مع انتهاء مباراة سوريا وفلسطين على التعادل السلبي.

وخسِرت تونس من سوريا 0ـ1، وتعادلت 2ـ2 مع فلسطين، فيما خسِر المنتخب المضيف 0ـ1 من فلسطين، وتعادل 1ـ1 مع سوريا.

ووصل التوانسة، خلال النسخة السابقة 2021 في البلد ذاته، إلى المباراة النهائية، وخسِروها من الجزائر.