الأولمبي يرسم تكتيك الكويتي

أنهى المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم تحضيراته الميدانية لمواجهة نظيره الكويتي على ملعب «1» في أكاديمية أسباير ضمن بطولة كأس الخليج تحت 23 عامًا 2025 في قطر، الإثنين.

ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء الأحد تحت إشراف الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا، تلاه مران على الكرات الثابتة.

وكان أخضر 23 عامًا دشن مشاركته في البطولة الآسيوية بالفوز على نطيره البحريني بنتيجة 5-0، الجمعة الماضي.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج، وإلى جانبه منتخبات قطر، البحرين، والكويت.