أمام المغرب.. الأخضر يدافع بـ 5

اعتمد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تشكيلًا مكوَّنًا من خمسة مدافعين عند مواجهة نظيره المغربي، الإثنين، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العرب، وفق ما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وحسبما أظهرت المناورة الفنية التي جرت خلال الحصة التدريبية، الأحد، شارك في التشكيل الأساسي كلٌّ من نواف بوشل، ومحمد بكر، وعبد الإله العمري، ووليد الأحمد، إضافةً إلى علي مجرشي، بينما شغل الوسط مراد هوساوي، ومصعب الجوير، فيما جاء في خط الهجوم صالح أبو الشامات، وعبد الرحمن العبود، وصالح الشهري.

يشار إلى أن الأخضر ضَمِنَ التأهل إلى دور الثمانية، إذ يتصدَّر المجموعة الثانية بست نقاط من انتصارين، فيما يحتل المغرب المركز الثاني برصيد أربع نقاط، مقابل نقطة واحدة لعُمان في المركز الثالث، وتتذيَّل جزر القمر الترتيب دون رصيد.