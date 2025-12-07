دورتموند يكسب هوفنهايم.. وهامبورج يعاقب فيردر بريمن

حقق بوروسيا دورتموند الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا على ضيفه هوفنهايم 2-0 الأحد، ليضيّق الخناق على لايبزيج الثاني في ختام الجولة الثالثة عشرة من الدوري الألماني.

وسجل يوليان براندت عند الدقيقة 43 ونيكو شلوتيربيك «60» هدفي دورتموند الذي عزز مركزه الثالث في الترتيب برصيد 28 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن لايبزيج الثاني الذي يتأخر بتسع نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر صاحب البداية شبه المثالية برصيد 37 نقطة من أصل 39 ممكنة «12 فوزًا وتعادل واحد».

وفرض هوفنهايم نفسه كمفاجأة الموسم الجاري ودخل نهاية الأسبوع في المركز الرابع، قبل أن يتراجع للخامس مع 23 نقطة.

وفي مباراة ثانية، قلب هامبورج تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه فيردر بريمن 3-2 في مباراة مثيرة، بفضل هدف الفوز الذي سجله البديل الدنماركي يوسف بولسن عند الدقيقة 84.

وفي أول «ديربي شمالي» في الدوري منذ عام 2018، منح الدنماركي ينس ستيدج فريقه بريمن التقدم قبل الاستراحة 45+1، لكن البلجيكي ألبرت لوكونجا عادل النتيجة عند الدقيقة 63.

ووضع الكرواتي لوكا فوشكوفيتش المعار من توتنام الإنجليزي هامبورج في المقدمة بتسديدة رائعة بكعب قدمه قبل 15 دقيقة من صافرة نهاية الوقت الأصلي، لكن جاستن نجينماه ردّ بعد ثلاث دقائق بهدف التعادل لبريمن.

ودخل بولسن كبديل وسجل بعد دقيقتين بتسديدة متقنة في الزاوية السفلية، محرزًا هدفه الأول مع النادي.