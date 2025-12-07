قبل مواجهة المغرب.. إصابة عضلية تبعد ذكري

غاب جهاد ذكري، مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن التدريب الجماعي، مساء الأحد، لتعرُّضه إلى إصابة، قبل مواجهة المغرب، الإثنين، ضمن ثالث وآخر جولات المجموعة الثانية من كأس العرب في قطر.

واختتم المنتخب استعداداته للمباراة، المقرَّرة على ملعب «لوسيل»، وقاد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد حصةً تدريبيةً على أحد ملاعب التدريب في مركز «أسباير» الرياضية، اشتملت على مناورةٍ في نصف مساحة الملعب، سبقها تمرينُ المربعات التكتيكية المصغَّرة، وقبلها الإحماءات.

وحسب بيانٍ للاتحاد السعودي للعبة، لحِقَت إصابةٌ عضليةٌ بالمدافع ذكري، الذي خاض لقاء الجولة الثانية، وغاب في الأولى.

وتأهل «الأخضر» إلى ربع النهائي إثر فوزه على عُمان 2ـ1، وجزر القمر 3ـ1، ضمن الجولتين الأوليين، فيما تعادل المغرب مع عُمان بعد الفوز على جزر القمر.