الرياض تحتضن مبادرة «قادة المدن والتنقل»

انطلقت الأحد مبادرة «قادة المدن والتنقل - Mayors in Motion»، التي أطلقتها قمة كوموشن العالمية «CoMotion Global 2025»، في مدينة الرياض بهدف توحيد جهود أكثر من 100 عمدة ومسؤول بلدي على مستوى العالم، لتسريع الابتكار الحضري والتنمية المستدامة.

ويلتقي أكثر من 30 عمدة ورئيس بلدية من مختلف أنحاء العالم، في الرياض، لبحث مستقبل التنقل الحضري، واستعراض أفضل التجارب في مجالات البنية التحتية المستدامة وتطوير أنظمة النقل وبناء المدن الذكية.

وتهدف المبادرة إلى دعم بناء مدن أكثر اتصالًا واستدامة، وتسهيل تبادل الخبرات من خلال شبكة دولية تسهم في تنسيق الاستراتيجيات ومواجهة التحديات الحضرية مثل إزالة الكربون والتحول الرقمي وتحسين منظومات التنقل.