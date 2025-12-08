نادي القصيم يحتفي بيوم ذوي الإعاقة

نظم نادي ذوي الإعاقة بالقصيم، برنامجه السنوي، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الموافق 3 ديسمبر تحت عنوان «أبطال تحت الضوء»، مساء الجمعة الماضي في مقر النادي بمدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على قدرات وإنجازات أبناء النادي من الرياضيين والرياضيات، وتكريم نماذج النجاح الداعمة، وذلك من خلال سلسلة من الفعاليات المتنوعة التي تجمع بين المنافسة الرياضية، والحوار الملهم، والاحتفاء التقديري.

وتم تكريم سفير النادي بندر الحمر بعد فوزه بجائزة الشاب العصامي من إمارة منطقة القصيم، وتم منح عمر الدغيري لقب سفير نادي ذوي الإعاقة بالقصيم لعام 2025.

وشمل البرنامج فعاليات لعبة السهام وألعاب القوى وكرة التنس، وجرت جلسة حوارية عبر لقاء مفتوح بعنوان «نماذج من نجاحات أبطال نادي ذوي الإعاقة بالقصيم»، بحضور ‏طلاب برنامج علوم الرياضة والنشاط البدني قسم التربية البدنية وعلوم الحركة

كلية التربية بجامعة القصيم.

واصطحب خالد المرشود الرئيس التنفيذي الزوار بجولة تعريفية شملت أركان وأجنحة النادي المتنوعة،حيث اطلعوا على العمل المؤسسي الفني والإداري والتميز الذي حظي فيه نادي ذوي الإعاقة بالقصيم على كافة المستويات الإدارية والفنية بمافيها التميز فوز النادي في معايير الحوكمة.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم الضبيب رئيس نادي ذوي الإعاقة بالقصيم، أن النادي يسعى إلى تعزيز ثقافة الدمج المجتمعي وإبراز القدرات الحقيقية لأبنائنا الرياضيين من الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً أن اليوم العالمي لذوي الإعاقة مناسبة تمثل فرصة حقيقية لتحقيق التواصل الفاعل بين النادي والمجتمع.