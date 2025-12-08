الصدارة تضع الأخضر أمام سوريا.. والخسارة تجمعه بفلسطين

تتجه الأنظار إلى قمة المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب للمنتخبات بين السعودية والمغرب، وهي المباراة التي ستحدد بشكل مباشر مسار الأخضر في الدور ربع النهائي من البطولة، وسط حسابات دقيقة تتعلّق بترتيب المجموعتين الأولى والثانية.

ويدخل المنتخب السعودي المواجهة وهو في صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، جمعها من انتصارين متتاليين على عُمان (2-1) وجزر القمر (3-1)، مما يمنحه أفضلية واضحة في حسم الصدارة لصالحه إما بالفوز أو التعادل.

في المقابل، يحتل المنتخب المغربي المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على جزر القمر (3-1) وتعادله مع عُمان دون أهداف، ليبقى هو الآخر منافسًا مباشرًا على بطاقة الصدارة.

وبحسب نظام البطولة، تتحدد هوية منافس الأخضر في ربع النهائي وفق نتيجة مباراته مع المغرب التي إذا فاز فيها أو تعادل فإنه يحسم صدارة المجموعة الثانية رسميًا، ويتجه لمواجهة منتخب سوريا، صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، وذلك عند الساعة 5:30 من مساء الخميس على ملعب خليفة الدولي.

في حال خسارة الأخضر أمام المغرب يتراجع إلى المركز الثاني خلف المغرب، ليواجه منتخب فلسطين، متصدر المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط والمتقدمة بفارق الأهداف على سوريا، عند الساعة 8:30 من مساء الخميس على ملعب لوسيل.

ومع تقارب المستويات وتشابك الحسابات، تبدو مواجهة السعودية والمغرب مفصلية في رسم طريق الأخضر نحو الدور الإقصائي، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة هوية منافسه المقبل في رحلة البحث عن اللقب العربي.