نيمار يحتفل

احتفل البرازيلي نيمار جونيور لاعب سانتوس ببقاء فريقه في دوري الدرجة الأولى بعد الفوز على كروزيرو 3-0، الأحد في الجولة الـ38 والأخيرة من المسابقة (الوكالات)