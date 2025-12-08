الرئيسية / الصورة .. قصة

نيمار يحتفل

2025.12.08 | 01:40 am
احتفل البرازيلي نيمار جونيور لاعب سانتوس ببقاء فريقه في دوري الدرجة الأولى بعد الفوز على كروزيرو 3-0، الأحد في الجولة الـ38 والأخيرة من المسابقة (الوكالات)
