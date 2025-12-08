أسبوع مسك للفنون يوسّع دائرة الإبداع والابتكار

أطلق معهد "مسك للفنون"، التابع لمؤسسة محمد بن سلمان غير الربحية "مسك"، النسخة التاسعة من "أسبوع مسك للفنون" في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون بالرياض.

ويحتفي "أسبوع مسك للفنون" بالفن والفنانين على مدى ستة أيام، ما يفتح مجالاً واسعاً للاكتشاف والتفاعل الإبداعي، من خلال المعارض الفنية والعروض الحية والورش المتخصصة والبرامج العامة، إلى جانب التفاعل المباشر مع مختلف أشكال الفنون من خلال تجارب فنية منتقاه بعناية. كما تضم الفعالية سوق الفن والتصميم، الذي يستعرض أعمالاً لعدد من الفنانين والمصممين، ويمنح الزوار فرصة التعرف إلى قطعٍ فنية مميزة، والتواصل المباشر مع المواهب الإبداعية، والعيش في تجربةٍ فنية متجددة تحتفي بالتعبير الفني.

وقالت ريم السلطان، الرئيس التنفيذي لمعهد "مسك للفنون": " على مدى 9 أعوام يعد أسبوع مسك للفنون أحد أهم المنصات الإبداعية التي تجمع الفنان بالمجتمع للاحتفاء بإنجازاته وفرصة للتفاعل المباشر مع الفن حيث تستقطب نسخة هذا العام، بدعم شركائنا، شريحةً أوسع من الفنانين والزوار، وأضافت: "من خلال هذه المنصة الحيوية، يجد الفنانون مساحةً لعرض إبداعاتهم بينما ينعم الجمهور بتجربةٍ أوسع للتأمل والتجريب واستلهام الإبداع"، مؤكدةً أن بناء بيئة منفتحة يتنامى فيها التعبير الفني، يرسخ رؤية معهد مسك للفنون في تكوين مجتمع إبداعي مزدهر، ويفتح المجال أمام الجميع للاستفادة من الفنون، ويدعم المشهد الفني المتطور في السعودية وخارجها.