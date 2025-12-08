هاميلتون يرمي هاتفه في سلة المهملات

يخطط البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في سباقات «فورمولا 1» للسيارات لإلقاء هاتفه في سلة المهملات لأنه لا يرغب في التحدث مع أي شخص عندما يبدأ العطلة الشتوية بعد موسم أول كارثي مع فيراري.

وانضم السائق البريطاني إلى الفريق الإيطالي هذا الموسم قادمًا من مرسيدس في خطوة كانت منتظرة للغاية، إذ جمعت بين السائق الأكثر نجاحًا في الرياضة والفريق الأكثر نجاحًا أيضًا.

وكانت التوقعات من هذه الشراكة مرتفعة، خاصة بعد أن أنهت فيراري الموسم الماضي في المركز الثاني في ترتيب الصانعين، ما عزز الآمال بأن يتمكن هاميلتون من المنافسة على تحقيق لقبه الثامن في إنجاز لا سابق له.

لكن التفاؤل تبدد، واضطر هاميلتون لمواجهة أحد أسوأ مواسمه على الإطلاق، إذ فشل البريطاني في الصعود إلى منصة التتويج طوال العام للمرة الأولى في مسيرته.

وأنهى العام بفشله ثلاث مرات متتالية في الجولة الأولى من التجارب التأهيلية، وظهر بشكل متزايد كشخص محبط.

وقال الأثنين «أشعر بقدر لا يطاق من الغضب والانفعال» بعد احتلاله المركز 16 في التجارب التأهيلية لجائزة أبوظبي الكبرى وهي الجولة الختامية للموسم.

وذكر السائق «40 عامًا» على الرغم من تعافيه واحتلاله المركز الثامن في السباق الأحد «في الوقت الحالي، أتطلع فقط إلى العطلة، والابتعاد عن كل شيء وعدم التحدث إلى أي شخص..لن يتمكن أحد من التواصل معي هذا الشتاء، لن يكون هاتفي معي، وأنا متحمس لذلك. فقط انقطاع كامل عن هذه المنظومة، عادة ما كنت دائمًا أحتفظ به بجانبي.. لكن هذه المرة، سينتهي به الأمر في سلة المهملات».