هاتي وداي أبطال الجولف

اختُتمت جولات نهائي بطولة سال للجولف 2025 في منتجع نوفا، الإثنين، وسط حضور أكثر من 100 لاعب طوال عام كامل من المنافسات الشهرية.

وجرى تتويج أبطال الموسم بناءً على مجموع النقاط المتراكمة في جولات العام، حيث حقق جيرارد هاتي لقب الفئة A برصيد 1510 نقطة، فيما حصد مارك داي لقب الفئة B بـ 1300 نقطة، كما شارك في الحدث المحترف السعودي عثمان الملا «أحد سفراء سال» والذي قدّم جوائز إضافية للفائزين.

ووفق بيان لها ذكرت الجهة الراعية :«يعكس استمرار سال في رعاية البطولات والفعاليات الرياضية رؤيتها في تعزيز أثر القطاع الخاص في تنمية الرياضة، وترسيخ ثقافة رياضية أكثر انتشارًا، ودعم المبادرات التي تسهم في ازدهار القطاعات المجتمعية عبر أنشطة تفاعلية تعزز المشاركة والإلهام».