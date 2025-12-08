سجن امرأة ابتزت سون 4 أعوام

حُكم بالسجن على امرأة ابتزت هيونج مين سون نجم المنتخب الكوري الجنوبي الأول لكرة القدم بادعائها أنها أم طفله، بالسجن أربعة أعوام، وفقًا لتقارير صحافية نُشرت الإثنين.

وانتزعت المرأة التي تحمل اسم عائلة يانج، 300 مليون وون «200 ألف دولار» من سون العام الماضي بعدما أرسلت له صورة بالأشعة لجنين وهددته بكشف الأمر علنًا.

ووفقًا للتقارير، صرفت الأموال على سلع فاخرة وماركات عالمية، قبل أن تحاول وشريكها الذي يحمل اسم عائلة يونج، ابتزاز نجم لوس أنجليس أف سي الأمريكي بمبلغ إضافي بنحو 47 ألف دولار.

وتواصل سون مع الشرطة ما أدى إلى توقيفهما وتوجيه الاتهام لهما لاحقًا.

وحكمت المحكمة المركزية في سول على يانج، وهي في العشرينات من عمرها، بالسجن لأربعة أعوام بتهمة الابتزاز، وفقًا لقنوات تلفزيونية محلية، فيما حُكم على شريكها يونج الذي أفادت التقارير أنه كان على علاقة معها، بالسجن لعامين بتهمة الابتزاز، بحسب ما أشارت وكالة يونهاب.

ويقبع الاثنان في السجن منذ مايو الماضي.

وقال القاضي إيم- جونج- بين الإثنين: «إن مطالب يانج لم تقتصر على التهديدات البسيطة أو طلب المال، بل ذهبت أبعد من ذلك عبر التواصل مع وسائل الإعلام وشركات الإعلانات، مستغلة مكانة سون كشخصية عامة».

وأشار إلى أن سون «عانى من ضغوط نفسية كبيرة نتيجة انتشار القضية».

وكان قائد المنتخب الكوري الجنوبي حضر جلسة محاكمة مغلقة الشهر الماضي وأدلى بشهادته كشاهد، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت يانج التي تكهنت وسائل الإعلام المحلية بأنها أجهضت الحمل المزعوم، كانت حاملًا بطفل من سون.

وقال القاضي إيم «بعد علمها بالحمل، لم تتحقق يانج من هوية والد الطفل».

وأضاف «على الرغم من قولها إنها كانت تعتقد أن الجنين يعود لسون، فإن شهادتها كانت متناقضة وصعبة التصديق».

وكان سون انتقل إلى لوس أنجليس أف سي بصفقة أمريكية قياسية قُدرت بـ26 مليون دولار.