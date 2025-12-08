الأخضر والمغرب .. مواجهة عربية ثالثة

يتطلع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى ضمان صدارة المجموعة الثانية في كأس العرب، حين يلتقي نظيره المغربي، الإثنين، في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة من البطولة الجارية في قطر.

تاريخيًّا، التقى المنتخبان في مواجهتين سابقتين في هذه البطولة، الأولى 2002 في نصف النهائي وكسبه الأخضر 2ـ0، أما اللقاء الأخير بينهما فكان في نسخة 2021، وانتهى بفوز المغرب بهدف نظيف.

وتعد هذه المباراة قمة حاسمة تحدد هوية متصدر المجموعة، بعد أن ضمن «الأخضر» تأهله سلفًا إلى دور الثمانية.

ويتصدر المنتخب السعودي جدول الترتيب برصيد ست نقاط كاملة من انتصارين متتاليين، بدأها بالفوز على عمان 2ـ1، ثم تجاوز جزر القمر بنتيجة 3ـ1، وهو ما أهله رسميًّا إلى الدور التالي، ويكفيه التعادل لضمان المركز الأول في المجموعة.

على الجانب المقابل، يدخل المنتخب المغربي المباراة بهدف وحيد وهو تحقيق النقاط الثلاث وانتزاع الصدارة، على الرغم من غياب مهاجمه عبد الرزاق حمد لله بسبب الطرد الذي تعرض له في لقاء عمان، ما يعني غيابه أيضًا عن أولى مباريات دور الثمانية في حال تأهله.

ويمتلك المنتخب المغربي في رصيده أربع نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى على جزر القمر وتعادله السلبي مع عمان في الجولة الثانية، وتجرى المواجهة على ملعب «لوسيل» في الدوحة.

ويعتمد طارق السكتيوي، مدرب المغرب، على مجموعة من الأسماء لتعويض غياب حمد لله، أمثال محمد ربيع حريمات، وليد الكرتي، طارق تيسودالي، وكريم البركاوي.