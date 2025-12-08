الجامعة الإلكترونية تدشن مسرعة «سيو»

دشنت الجامعة السعودية الإلكترونية، الإثنين، مسرّعة «سيو» للتقنية الرياضية، أحد أسرع القطاعات نموًا على مستوى العالم والتي تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة السعودية في قطاع الرياضية.

وتركز المسرّعة على تطوير بيئة تجمع بين الابتكار والتقنية والرياضة، بما يتيح لرواد الأعمال بناء حلول تقنية تعزز كفاءة القطاع الرياضي، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في الاقتصاد الرقمي وتطوير صناعة الرياضة.

وتوفر المسرّعة برامج إرشاد متخصصة، وفرص شراكات، ومسارات دعم متنوعة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتبنّي التقنيات المحلية ذات الأثر المباشر في تطوير القطاع الرياضي.

وتستهدف «سيو» 10 قطاعات رئيسة هي الأجهزة القابلة للارتداء، الملاعب الذكية، الواقع الافتراضي والمعزز، الإعلام الرياضي، الرياضات الإلكترونية، تفاعل المشجعين، تحليل البيانات الرياضية، تقنيات التدريب والتأهيل، الاستدامة وكفاءة الطاقة، والتقنية المالية الرياضية.