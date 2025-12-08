قبل السيتي.. ألونسو يطالب بـ«قلب الصفحة»

طالب تشابي ألونسو، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، لاعبيه بـ«قلب الصفحة والرد»، وذلك بعد خسارة قاسية أمام سلتا فيجو، ضمن منافسات دوري «لاليجا» قبل مواجهة مرتقبة مع مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

وقال ألونسو للصحافيين في ملعب «سانتياجو برنابيو» بعد نهاية المباراة: «كلنا نشعر بالغضب، هذه ليست المباراة التي كنا نريدها، ليست النتيجة التي نريدها، علينا أن نحاول ونقلب الصفحة بأسرع وقت ممكن، إنها مجرد ثلاث نقاط، لدينا مباراة دوري أبطال أوروبا أمام السيتي لنرد فيها ونتخلص من هذا الشعور السيئ».

ولم يفز الفريق الملكي سوى بمباراتين من السبع الأخيرة في كافة المسابقات، وجاءت خسارته الأخيرة أمام سلتا فيجو 0-2 الأحد في الدوري، ما تركه خلف برشلونة المتصدر بفارق أربع نقاط.

وطُرد اثنان من لاعبي فريق ألونسو، هما فران جارسيا، وألفارو كاريراز في المباراة.

ويُعاني ريال على صعيد النتائج في الأسابيع الأخيرة، ما أثار تكهنات في وسائل الإعلام الإسبانية حول مستقبل ألونسو مع النادي.

وعن سؤاله ما إذا كان يلعب من أجل مستقبله أمام السيتي، الأربعاء المقبل، ردّ ألونسو :«نحن نلعب من أجل ثلاث نقاط في دوري الأبطال، في مسابقة نحن في وضع جيد فيها، هذا ما نلعب من أجله، لكننا نريد أن نلعب بشكل جيد، نريد أن نقدم مباراة جيدة، نريد أن نظهر أننا قادرون على اللعب بشكل أفضل بكثير مما فعلنا اليوم، نحن نعلم ذلك».