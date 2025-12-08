الاتحاد.. دومبيا يتجاوز الإصابة

تجاوز المالي محمدو دومبيا، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إصابة بسيطة في العضلة الضامة تعرض لها في مواجهة الشباب الأخيرة ضمن ربع نهائي كأس الملك، بحسب مصدر خاص بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصدر ذاته، شارك دومبيا في حصتي الفريق التدريبيتين الأحد والإثنين، ضمن المعسكر المنظم حاليًا في دبي الإماراتية خلال فترة توقف المنافسات بالتزامن مع بطولة كأس العرب.

من جانبه، فرض البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب الفريق، الإثنين، تدريبات صباحية للاعبين اشتملت على جزأين إذ انطلقت في صالة الحديد بتدريبات لياقية لتقوية العضلات ثم انتقلت إلى الملعب مع إجراء مناورات مصغرة.

ويخوض الاتحاد لقاءً تجريبيًا أمام بالم سيتي الإماراتي، الأربعاء، قبل أن يختتم الفريق معسكره بمواجهة جلف يونايتد الأحد المقبل.