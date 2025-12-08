7 يجددون التحدي بين «الأخضر» و«الأسود»

يجدّد لقاء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره المغربي، مواجهة أربعة من الأخضر وثلاثة في «أسود الأطلس» على مستوى كأس العرب، الإثنين في ثالث وآخر جولات المجموعة الثانية من النسخة الجارية في قطر.

وحين تواجَه المنتخبان قبل أربعة أعوام، لحساب النسخة السابقة من البطولة، شارك أربعةٌ من لاعبي قائمة «الأخضر» الحالية، وثلاثةٌ من قائمة «أسود أطلس»، وبقِيَ ثلاثةٌ هناك ومثلهم هناك على مقاعد الاحتياط.

وانتهت المواجهة بفوزٍ مغربي 1ـ0، واختتم مباريات المجموعة الثالثة، التي أهَّلت الفائز ومعه الأردن إلى دور الثمانية.

وباختيار المدرب الفرنسي المؤقت لوران بونادي، لعِب أيمن يحيى أساسيًّا، وكذلك المهاجم فراس البريكان، والظهير علي مجرشي، والمهاجم عبد الله الحمدان. وأبقى بونادي، الذي كلّفَه مواطنُه المدرب هيرفي رينارد بقيادة المنتخب خلال البطولة، المدافع وليد الأحمد، والظهير نواف بوشل، ونواف العقيدي، حارس المرمى، على دكة الاحتياط.

في الجانب المقابل، بدأ المهاجم كريم البركاوي، والمدافع سفيان بوفتيني، والظهير حمزة الموساوي، وجلس المدافع مروان سعدان، ووليد الكرتي، لاعب الوسط، والمهاجم وليد أزارو خلف الخط الجانبي حتى النهاية.

وتضمّ القائمتان السعودية والمغربية، المشاركتان في النسخة الجارية، هؤلاء اللاعبين الـ 13.

ويلعب «أسود أطلس» بالصف المحلي المطعَّم ببعض المحترفين خارجيًّا، في تكرارٍ لشكل حضورهم ضمن نسخة 2021، لكن القيادة الفنية هذه المرة لطارق السكتيوي، بدلًا من حسن عموتة.

وضَمِن المنتخب السعودي التأهُّل إلى دور الثمانية، إثر فوزه على عمان ثم جزر القمر، في حين جمع نظيره المغربي أربع نقاط من فوزٍ على جزر القمر وتعادلٍ مع عمان.

وغاب رينارد عن المباراة الثانية، الجمعة، لحضوره بالتزامن مع وقتها مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026.