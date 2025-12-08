الجولة الأخيرة.. الأخضر انتصاران و3 تعادلات

تتأرجح نتائج المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في خاتمة جولات مرحلة المجموعات من كأس العرب بين الفوز والتعادل مع خسارة واحدة.

ويظهر «الأخضر» للمرة السابعة على صعيد البطولة، ويواجه المغرب، مساء الأثنين في قطر، ضمن ثالث وآخر جولات المجموعة الثانية.

وخلال مشاركاته الست السابقة، كسِب المنتخب السعودي المباراة الأخيرة في مجموعته مرتين، وتعادل ثلاثًا، وخسِر مرة.

ولُعِبت مرحلة المجموعات، في أربع مشاركاتٍ، من جولتين فقط، ومن أربعٍ في مشاركةٍ أخرى، وثلاثٍ في النسخة السابقة، أواخر 2021.

وتغلب المنتخب 1ـ0 على نظيره القطري، في الجولة الثانية الأخيرة من مرحلة المجموعات، ضمن نسخة 1985، التي احتضنتها الطائف.

وفي حضوره الثاني عام 1992، تعادل 1ـ1 مع سوريا، لحساب الجولة ذاتها. وبعد ستة أعوام، فاز على لبنان 4ـ1 قبل الانتقال من مجموعته إلى نصف النهائي والتتويج لاحقًا باللقب.

وارتفع عدد مباريات المجموعة في نسخة 2002 إلى أربعة، وشَهِدت الرابعة تعادلًا بين المنتخبين السعودي واليمني 2ـ2، وبعدها تكلَّلت حملة «الأخضر» للدفاع عن اللقب بالنجاح.

وجرت نسخة 2012 بين جدة والطائف، وتعادل المنتخب 2ـ2 مع فلسطين ضمن ثاني وآخر جولات مجموعته.

وخرج «الأخضر» من الدور الأول للنسخة السابقة، التي استضافتها قطر، واختتم جولات المجموعة الثلاث بالخسارة 0ـ1 من المغرب.

واستعاد الأخضر تقاليده وتجاوز مرحلة المجموعات من «كأس العرب ـ فيفا 2025»، بصرف النظر عن نتيجة مباراته مع «أسود أطلس».