سلامي يرفض المونديال وطولان يعتذر

رفض المغربي جمال سلامي، مدرب منتخب الأردن الأول لكرة القدم، الحديث عن مونديال 2026، والذي يُواجه فيه «النشامى» في المشاركة الأولى منتخبات النمسا، الجزائر، والأرجنتين، في الدور الأول، مؤكدًا أن الوقت ما زال باكرًا.

وقال سلامي خلال المؤتمر الصحافي لمباراة الأردن مع مصر الثلاثاء، ضمن منافسات كأس العرب :«أهم شيء تحديد المدارس التي سنواجهها تجريبيًا خلال شهر مارس المقبل، بالنسبة لكأس العالم، لدينا وقت كاف للتفكير والتحضير للمنافسين».

وأشار سلامي إلى أهمية المباراة أمام مصر على الرغم من عدم تأثيرها على تأهل فريقه في صدارة المجموعة الثالثة، مضيفًا :«مباراة الغد مهمة بالنسبة لنا للمحافظة على نسق المباريات وهي مهمة كذلك لتحديد المتأهل معنا، هدفنا بالتأهل للدور الثاني تحقق وسنقوم بإراحة بعض اللاعبين بناءً على تقرير الجهاز الطبي لحالتهم البدنية، إضافة للحاصلين على البطاقات الصفراء خوفًا من الغياب في دور الثمانية».

ونوّه سلامي بأن المباراة مصيرية بالنسبة للمنتخب المصري بعد خروج اثنين من المرشحين للقب من الدور الأول تونس وقطر المضيفة، متابعًا :«هم تحت الضغط لتحقيق الفوز ونحن لدينا أهداف لنحققها والتقدم أكثر في البطولة».

وعن شكل المنافسة في الدور المقبل واحتمالية مواجهة العراق أو الجزائر في دور الثمانية، أكمل سلامي :«ليس بيدنا تحديد هوية المنافس، لكن الجزائر من المنتخبات المرشحة للفوز باللقب، المدرب مجيد بوقره هو من فاز بالنسخة السابقة ويملك الخبرة».

ومن جهته، اعتذر حلمي طولان، مدرب منتخب مصر المشارك في المنافسات، عن مستويات الفريق بعد الانتقادات وقال: «أعتذر لأننا لم نحقق النتائج المطلوبة، ليس من باب التبرير، ولكن أن تُعد فريقًا وتجهزه للبطولة وبعدها تأتي بفريق ثان، أنا بمهمة مؤقتة ومسؤول عمّا يحدث وأشكر اللاعبين على ما بذلوه من مجهود».

وشدد طولان على صعوبة المواجهة أمام الأردن: «مباراة صعبة جدًا، منتخب الأردن مؤهل إلى كأس العالم، فاز في مباراتين وحقق 6 نقاط، يجيد اللعب الحديث في كرة القدم، ويملك لاعبين مميزين على المستوى الهجومي والدفاعي».

ويتواجه المنتخبان في ملعب «البيت» عند الـ05:30 مساءً بالتوقيت المحليّ، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب، المنظمة في قطر.