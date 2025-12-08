الكشف عن تميمة الأمم الإفريقية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» واللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2025، الإثنين، عن «أسد» التميمة الرسمية للبطولة المنطلقة منافساتها ديسمبر الجاري في المغرب.

وأوضح «الكاف» عبر موقعه على الإنترنت أن التميمة عبارة عن وجه أسد يمسك كرة قدم في يده ويرتدي قميصًا أحمر اللون، وقال: «أسد شخصية موحدة وذات قوة في مختلف أنحاء القارة، ويحمل اسمه معنى القوة والفخر والأصالة الثقافية، وهي قيم تلامس مشاعر الجماهير في المغرب وإفريقيا بأسرها، يجسد أسد - بصفته سفيرًا للبطولة - الفرح والشغف والطاقة التي تتميز بها أعرق بطولة كروية في القارة، وسيضطلع بدور محوري في بناء ارتباط عاطفي مع الجماهير والتفاعل معها بمختلف أعمارها خاصة الأطفال والعائلات الذين يُعدون جزءًا أساسيًا من ثقافة كرة القدم ومستقبلها».

وبصفته سفيرًا طويل الأمد لكرة القدم الإفريقية، يهدف «أسد» إلى إلهام الجيل القادم في مختلف أنحاء القارة.

ويستضيف المغرب البطولة في الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا قُسمت إلى ست مجموعات تضم كلًا منها أربعة منتخبات.

ويتأهل إلى دور الستة عشر أول منتخبين في كل مجموعة مع أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.