توتنام يستعد

استعد لاعبو فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، الإثنين، بحصة تدريبية أخيرة قبل مواجهة سلافيا براغ التشيكي، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا (رويترز)