الرئيسية / الصورة .. قصة

توتنام يستعد

2025.12.08 | 04:04 pm
استعد لاعبو فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، الإثنين، بحصة تدريبية أخيرة قبل مواجهة سلافيا براغ التشيكي، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا (رويترز)
توتنام يستعد

توتنام يستعد

توتنام يستعد

توتنام يستعد

اقرأ أكثر عن: دوري أبطال أوروبا توتنام