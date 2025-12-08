العلا أفضل وجهة سياحية في العالم

حصدت محافظة العُلا لقب أفضل مشروع للسياحة الثقافية في العالم 2025 ضمن جوائز السفر العالمية العام الجاري، في إنجازٍ يعزّز مكانتها وجهةً عالميةً للثقافة والتراث والاستكشاف، ويؤكد ريادتها في تقديم تجارب ثقافية متكاملة تستند إلى إرثها وطبيعتها الاستثنائية بحسب ما نشرته «واس» الإثنين.

ويُعد هذا التكريم من أرفع الجوائز في الحفل السنوي والأعلى تقديرًا في قطاع السفر عالميًا، إذ نالت العُلا اللقب بعد حصولها على أعلى عدد من الأصوات من نخبة الخبراء الدوليين وكبار التنفيذيين وأبرز منظمي الرحلات ووكلاء السفر المعتمدين إذ تُعد جوائز السفر العالمية، التي أُطلقت عام 1993، معيارًا عالميًا للاحتفاء بالتميّز في قطاعات السفر والسياحة والضيافة، وتشمل فئات تنافسية متعددة تمتد من أفضل الفنادق وشركات الطيران إلى أبرز تجارب السفر والضيافة حول العالم.

ويأتي هذا التكريم العالمي ليُضاف إلى سلسلة إنجازات حققتها العُلا أخيرًا، بعد نيلها ثلاث جوائز إقليمية ضمن النسخة الشرق أوسطية من جوائز السفر العالمية 2025، وهي: أفضل مشروع للسياحة الثقافية في الشرق الأوسط لعام 2025، وأفضل وجهة للفعاليات والمهرجانات في الشرق الأوسط لعام 2025، وأفضل مشروع سياحي ثقافي رائد في السعودية لعام 2025.

وتتفرّد العُلا بمكانة تجمع جمال الصحاري الشاسعة وعمق الإرث الإنساني العريق، إذ تحتضن عددًا من أبرز المعالم الثقافية في المنطقة والعالم، وفي مقدمتها الحِجر، أول موقع سعودي مُدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ويضم مجموعة استثنائية من المدافن النبطية المحفوظة بدقة تكشف روعة حضارة ازدهرت قبل قرون.

ويمتد تاريخ العُلا لأكثر من 200 ألف عام من الوجود البشري، و7 آلاف عام من الحضارات المتعاقبة وتقدم لزوارها تجارب غامرة تُعيد إحياء التاريخ برؤية معاصرة تمزج الماضي بالحاضر.