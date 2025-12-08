الثلاثاء.. عرعر تحتضن الملتقى الرياضي

تحتضن مدينة عرعر، الثلاثاء، فعاليات «الملتقى الرياضي السعودي 2025»، التي تنظمها جمعية لياقة الرياضية، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للثقافة الرياضية.

ويجمع الملتقى، الذي ينظم في قاعة الأمير عبد العزيز بن مساعد، عددًا كبيرًا من المختصين والمهتمين وصنّاع الرياضة والنقاد الرياضيين المتخصصين واللاعبين، وينظم على مدار يومين.

‏ويتضمن الحدث العديد من المحاضرات وورش العمل وجلسات حوارية وعرض رياضي، إضافة إلى مشاركة من نجوم كرة القدم السابقين يتقدمهم خالد قهوجي ونايف هزازي.