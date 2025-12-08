أوليفيرا يراقب الهلال في العين

اتفق الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، مع البرتغالي جواو أوليفيرا، اختصاصي التغذية في النادي، على تصميم برنامج غذائي مخصص للاعبين خلال المعسكر الإعدادي الحالي في العين الإماراتية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ إنزاجي أصرَّ على هذا الإجراء لمراقبة أوزان اللاعبين وقياسات الكتلة العضلية بدقة طوال فترة المعسكر، تمهيدًا لاستئناف دوري روشن السعودي، 19 ديسمبر الجاري.

وكشف عن أنَّ المدرب الإيطالي أعدّ بالتنسيق مع الجهاز البدني برنامجًا لياقيًّا مكثفًا يرافق التدريبات اليومية، بهدف تعويض ما فُقد من اللياقة البدنية خلال الإجازة القصيرة التي حصل عليها اللاعبون بعد الفوز على الفتح 4ـ1 في ربع نهائي كأس الملك، 29 نوفمبر الماضي.

وفي اليوم الثاني من المعسكر بالعين، ركَّزت التدريبات، صباح الإثنين، على رفع المخزون البدني واللياقي، إلى جانب مران فني شارك فيه المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز بشكل كامل.

وسيعود الفريق إلى الرياض بعد انتهاء المعسكر لاستكمال التحضيرات، قبل مواجهة التعاون خارج أرضه، 19 ديسمبر الجاري، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

ويحتل الهلال حاليًّا المركز الثاني في الدوري بفارق 4 نقاط خلف النصر المتصدر، فيما يتربع على صدارة مجموعته بدوري أبطال آسيا للنخبة بالعلامة الكاملة «15 نقطة».