كأس الخليج.. الأخضر يكسب الكويت ويعبر

تأهل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج الجارية في الدوحة العاصمة القطرية، عقب فوزه الإثنين على الكويت بهدف دون مقابل، عن طريق عبد الله رديف، ضمن الجولة الثانية من المجموعة «A».

ودخل مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي لويجي دي بياجو بتشكيلة مكونة من حامد يوسف في حراسة المرمى، وأمامه محمد عبد الرحمن ومحمد الدوسري ومبارك الراجح، وفي الوسط، سليمان هزازي، وعبد الله معتوق، وعبد الملك العييري، وفارس الغامدي، وعبد العزيز العليوة، وفي الهجوم ماجد عبد الله وعبد الله رديف.

وبهذه النتيجة، يتصدر الأخضر المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين على البحرين والكويت، وحل المنتخب القطري في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ونقطة للبحرين والكويت دون نقاط.

ويختتم الأخضر دور المجموعات بمواجهة قطر «المستضيف» الخميس المقبل.