الشباب يتفق مع عطيف.. والإدارة ترفض

كشفت مصادر خاصة بـ«الرياضية» عن أن عبد العزيز المالك، رئيس نادي الشباب المكلّف، لا يزال يبذل جهودًا مكثفة لإقناع أعضاء مجلس الإدارة بتعيين أحمد عطيف في منصب المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن بعض أعضاء المجلس يعارضون هذا التعيين بسبب تصريحات سابقة أدلى بها عطيف خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، انتقد فيها لاعبي الشباب، وهو ما يرون أنه قد يُحدث حساسية داخل الفريق.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة النادي كانت قد اتفقت بالفعل مع عطيف لتولي المنصب، وفي حال نجاح المالك في إقناع المجلس، سيتم تعيينه مديرًا تنفيذيًا، أما إذا استمر الرفض فسيتم الاستعانة به مستشارًا فنيًا بدلًا من ذلك.

يُذكر أن أحمد عطيف بدأ مسيرته مع الشباب عام 2001، وتدرّج في جميع الفئات السنية حتى وصوله للفريق الأول، قبل أن يعلن اعتزاله اللعب عام 2018.