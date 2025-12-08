«الدرعية» تعلن افتتاح المتجر الأيقوني في الميدان

أعلنت شركة الدرعية، الإثنين، عن توقيع اتفاقية مع شركة أبل، لإنشاء متجر رئيس أيقوني في قلب مشروع ميدان الدرعية، في خطوة تُعد محطة مهمة ضمن تطوير أحد أبرز الوجهات التجارية والحضرية في السعودية، حسبما أعلنته الشركة في بيان لها. ويأتي هذا الإعلان عقب تأكيد شركة أبل عزمها عن إطلاق سلسلة من متاجرها الرئيسة في السعودية بدءًا من عام 2026، من بينها المتجر الأيقوني في الدرعية، والمطل على حي الطريف التاريخي المُدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وبهذه المناسبة، قال السيد جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية: «يمثل افتتاح هذا المتجر الأيقوني في قلب ميدان الدرعية إنجازًا مهمًا للدرعية، ويعكس شراكتنا المميزة مع أبل كأحد أهم شركائنا في قطاع التجزئة عالميًّا».

وتجسّد الشراكة بين شركة الدرعية وشركة أبل المكانة المتنامية لميدان الدرعية، الوجهة الأولى للتجزئة في السعودية، عبر مزيج يجمع بين العلامات التجارية العالمية والهوية السعودية الأصيلة.

ويمثل مشروع الدرعية، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 63.2 مليار دولار، أحد أكبر مشاريع التطوير الحضري في العالم، وتجاوزت قيمة العقود الإنشائية الموقعة حتى الآن 27 مليار دولار. وعند اكتمال المشروع، من المتوقع أن يسهم بما يقارب 18.6 مليار دولار «70 مليار ريال سعودي» في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، وأن يوفر أكثر من 180 ألف فرصة عمل، كما سيضم مجتمعًا نابضًا بالحياة يقطنه نحو 100 ألف نسمة.

ويتضمن مشروع الدرعية مجموعة واسعة من العناصر الثقافية والحضرية النوعية، بما في ذلك المتاحف، والمناطق التجارية، وجامعة، ودار الأوبرا الملكية بالدرعية، والدرعية أرينا، إلى جانب العديد من وجهات الطعام والترفيه، وما يقارب 40 منتجعًا وفندقًا عالميًّا ضمن المخططين الرئيسيين للمشروع. كما يضم مشروع الدرعية النادي الملكي للجولف، وادي صفار، الذي يحتضن ملعبًا من تصميم جريج نورمان، إضافة إلى النادي الملكي للفروسية والبولو، وادي صفار.