مونديال 2026.. ألمانيا تواجه سويسرا تجريبيا

يواجه المنتخب الألماني الأول لكرة القدم نظيره السويسري في 27 مارس العام المقبل، في المباراة التجريبية ل«دي مانشافت» قبل الإعلان عن قائمة مونديال 2026، وفق ما كشف عنه الاتحاد المحلي للعبة، الإثنين.

وتلعب ألمانيا أولى مبارياتها التحضيرية لكأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك، الصيف المقبل، ملعب «سانت جاكوب بارك» في بازل، المدينة السويسرية، على أن تخوض تجريبية أخرى بعد ثلاثة أيام أمام منافس لم تُحدد هويته بعد.

وكان من المقرر أن يواجه أبطال العالم 4 مرات بإشراف المدرب يوليان ناجلسمان، ساحل العاج في شتوتجارت، لكن الدولتين وقعتا في المجموعة ذاتها، في العرس العالمي الكروي.

وبعد الإعلان عن قائمة المنتخب لمونديال 2026، سيستضيف منتخب ألمانيا نظيره الفنلندي في ماينتس في 31 مايو 2026.

ويغادر المنتخب الألماني إلى أمريكا الشمالية في الثاني يونيو 2026، بعد خوضه مباراة تجريبية أخيرة في 6 يونيو في شيكاغو.

وتستهل ألمانيا مشوارها في كأس العالم في 14 يونيو في هيوستن ضد كوراساو، ثم تواجه ساحل العاج في تورنتو، 20 من الشهر ذاته، وتختتم دور المجموعات في نيويورك ضد الإكوادور بعد خمسة أيام.