ليفربول يبعد صلاح عن رحلة ميلانو

استبعد نادي ليفربول الإنجليزي النجم المصري محمد صلاح، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، من قائمة اللاعبين التي تواجه إنتر ميلان الإيطالي، الثلاثاء، ضمن دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد يومين فقط من تصريحات نارية أطلقها معبّرًا عن خيبة أمله من جلوسه احتياطيًّا أمام ليدز يونايتد.

وأعلن نادي ليفربول، الإثنين، عن قائمةٍ بأسماء اللاعبين المختارين للمباراة، التي تحتضنها مدينة ميلانو شمالي إيطاليا.

واختار الهولندي أرني سلوت، مدرب الفريق، 19 اسمًا ليس من بينهم صلاح، الذي جلس على مقاعد الاحتياط في ثلاث جولات متتالية من الدوري الإنجليزي الممتاز وبقِيَ احتياطيًّا في الأولى والثالثة فيما دخل بديلًا في الثانية.

وأدلى النجم المصري، البالغ من العمر 33 عامًا، بتصريحات لاذعة للإعلام بعد التعادل 3ـ3 مع ليدز يونايتد السبت، تحدث فيها عن علاقته بالمدرب والنادي.

وشارك صلاح في تدريب فريقه الإثنين، قبل مغادرة زملائه إلى إيطاليا.