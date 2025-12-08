الثلاثاء.. بطولة مهد الدولية تنطلق

تنطلق النسخة الثانية من منافسات بطولة مهد الدولية، الثلاثاء، التي ستستمر حتى 12 ديسمبر، بمشاركة أندية من ثلاث قارات مختلفة برعاية الأمير عبد العزيز بن تركي بن الفيصل، وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية.

ويشارك في البطولة أسكولي الإيطالي وستيلينبوش الجنوب إفريقي، وفريق ليجا ديبورتيفو ألاهويلنسي الكوستاريكي، إضافةً إلى فريق أكاديمية مهد الرياضية.

وشهدت النسخة الافتتاحية من هذه البطولة مشاركة نخبة من الأندية العالمية، وهي مانشستر سيتي الإنجليزي، وفلومينينسي البرازيلي، وصن داونز الجنوب إفريقي، وكروز أزول المكسيكي، وتمكّن فريق فلومينينسي حينها من خطف اللقب بعد فوزه على نادي مانشستر سيتي في المباراة النهائية.

وتحرص أكاديمية مهد الرياضية من خلال تنظيم هذه البطولة إلى توفير بيئة تنافسية متقدمة تُسهم في صقل المواهب الشابة ورفع جودة الأداء، ضمن رؤيتها التي تهدف إلى تطوير كرة القدم وتوسيع آفاق الاحتكاك الدولي للمواهب بشكل مستمر.