الأخضر يتحول إلى الدفاع الثلاثي

يدخل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مباراة المغرب، مساء الإثنين في ثالث جولات المجموعة الثانية من كأس العرب، بتشكيلٍ مغاير على مستوى الأسماء وكذلك الرسم الخططي، مع لجوء المدرب الفرنسي هيرفي رينارد إلى اللعِب بثلاثة قلوب دفاع بدلًا من اثنين وإراحته العديد من العناصر الأساسية، وعلى رأسها الجناح سالم الدوسري والمهاجم فراس البريكان والمدافع حسان تمبكتي ونواف العقيدي، حارس المرمى.

ويضم التشكيل، أمام «أسود أطلس»، عبد الرحمن الصانبي في حراسة المرمى، والمدافعين وليد الأحمد، وعبد الإله العمري، ومحمد سليمان، والظهيرين علي مجرشي، ونواف بوشل، ومراد الهوساوي مع مصعب الجوير في الوسط، والجناحين عبد الرحمن العبود وصالح أبو الشامات، خلف صالح الشهري، رأس الحربة وحامل شارة القيادة.

وعلى دكة الاحتياط، يجلس 11 لاعبًا، بينهم سالم الدوسري، الذي أسهم في جميع أهداف المنتخب الخمسة منذ بدء البطولة، صانعًا أربعة ومحرزًا الخامس. كذلك، يجلس فراس البريكان، صاحب أول هذه الأهداف، ونواف العقيدي، الحارس الأساسي أمام عُمان وجزر القمر ضمن الجولتين الأولى والثانية.

وتأهل المنتخب بالفعل إلى دور الثمانية، بفضل فوزَيه 2ـ1 على عُمان و3ـ1 على جزر القمر.

وتحدد مباراة الجولة الثالثة مركزه، الذي يترتب عليه معرفة منافسه على إحدى بطاقات نصف النهائي.

واعتمد الجهاز الفني على الرسم الخططي «4- 3- 3» في المباراتين الماضيتين، وغاب رينارد عن الثانية، لحضوره قرعة كأس العالم 2026، تاركًا القيادة الفنية لمواطنه ومساعده فرانسوا رودريجيز، قبل أن يعود سريعًا لاستئناف مهامه.

وفي الصفحة الأولى، الإثنين، كشفت «الرياضية» نقلًا عن مصادر خاصة، عن اعتزام المنتخب إشراك ثلاثة قلوب دفاع من البداية أمام المغرب.