قبل المواجهة بينهما.. أرنولد: الجزائر صعب.. بوقرة: العراقيون شرسون

كشف الأسترالي جراهام أرنولد، مدرب منتخب العراق الأول لكرة القدم، الإثنين، عن انبهاره بما يقدمه لاعبو «أسود الرافدين» في كأس العرب، المنظمة في قطر، وذلك قبل مواجهة الجزائر في ختام مباريات المجموعة الرابعة، الثلاثاء.

وقال المدرب الأسترالي، في مؤتمر الصحافي قبل مواجهة الجزائر: «نحن مستعدون لمباراة صعبة ضد الجزائر، إنه تحدٍّ كبير، لكننا نركز على أنفسنا فقط، إذا ركزنا بشكل كبير على تحليل المنافس فإن ذلك قد يضر مستوانا، من المهم أن يكون اللاعبون جاهزين وسعداء، نركز على مباراة تلو الأخرى، مباراة الجزائر صعبة، وكما قلت منذ اليوم الأول فإن تركيزنا هو تقديم أداء جيد هنا ومنح اللاعبين فرصة لإبهاري قبل الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم».

وأكد أرنولد، صاحب الـ62 عامًا، انبهاره بمستوى العديد من اللاعبين خلال البطولة، وطالبهم بمواصلة العمل عندما يعودون إلى فرقهم، مضيفًا: «عندما تنتهي هذه البطولة فإن هناك العديد من اللاعبين الذين حددتهم ومنحونا المزيد من العمق في التشكيلة، وخلال عشر مباريات لي مع الفريق، لم تسنح الفرصة لتجربة اللاعبين، أنا منبهر للغاية باللاعبين المحليين وما يفعلونه، امتلاك عمق والمنافسة بين اللاعبين على الأماكن في التشكيلة أمر حيوي، يجب على الجميع أن يثبتوا لي حتى بعد هذه البطولة عندما يعودون إلى فرقهم، أنهم جاهزون ومستعدون للمنافسة في مارس، لكننا نركز اليوم على الجزائر، صحيح أننا تأهلنا إلى دور الثمانية وهو أمر رائع، وسنرى من سينافسنا وسنكون جاهزين له».

وأشار أرنولد إلى أنه يفكر في إراحة بعض اللاعبين في مباراة الجزائر بعد ضمان التأهل إلى دور الثمانية، مكملًا: «لم أجرِ تغييرات في المباراة الثانية، لكن الأهم هو جاهزية اللاعبين، وأثق في أن جميع اللاعبين سيؤدون عملًا جيدًا للفريق».

وتأهل منتخب العراق إلى دور الثمانية لكأس العرب بفوزه 2ـ0 على السودان في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في ملعب 974، السبت الماضي.

من جهته، أوضح مجيد بوقرة، مدرب منتخب الجزائر حاملة اللقب، أنه يتوقع مباراة صعبة ضد العراق، قائلًا: «العراق فريق جيد وقدَّم مسيرة جيدة في البطولة، ستكون المباراة صعبة لكلا الفريقين، كل مباريات البطولة قمم، وكلها مباريات قوية، نعرف أنَّ العراق فريق جيد ولديه لاعبون ومنتخب تأهل إلى الملحق العالمي وهو من أكبر فرق آسيا، لن تكون مباراة سهلة، نحن نلعب كل مباراة كنهائي، منتخب العراق شرس ويقدم لاعبوه أقصى ما لديهم من جهد، لا أستطيع الحديث عن نقاط قوته وضعفه، لكن الفريق شرس وهذه أحد أسلحته».

ويواجه العراق منتخب الجزائر عند الـ الـ08:00 مساءً، بالتوقيت المحلي.